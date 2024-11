Venezolano ayuda a los afectados en Valencia como retribución a España

CARACAS.- Este sábado se cumplieron 4 días de la tragedia que causó la DANA en la provincia de Valencia. Cientos de historias reflejan la solidaridad con los afectados del municipio Paiporta, el cual fue declarado como zona cero.

Entre los voluntarios está un venezolano que decidió retribuir el apoyo recibido desde que llegó a España hace 18 años.

«Aquí ha sido muy duro, pero no tanto como en Massanassa donde me tocó ver cómo estaban sacando a una persona muerta, ahogada (…) ver los coches unos arriba de los otros empotrados en las casas, eso es lo que más me ha impresionado» refirió otro de los sobrevivientes.

Entre tanto, un cocinero español prepara alimentos para ayudar a quienes lo perdieron todo.

«Estoy colaborando en la comida para los voluntario y veo gente que te pone un «táper» para que le pongas unas lentejas y te dan las gracias llorando porque no tienen nada más que eso…»relató uno de los habitantes.

La peticiones que realizan los habitantes y voluntarios que están trabajando en rescatar y normalizar la situación es que colaboren con mascarillas para seguir avanzando con los trabajos.

Paola González / Unión Radio