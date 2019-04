Varela se reúne con dirigentes de Cantón en su visita a China

Pekín.- El presidente panameño, Juan Carlos Varela, visitó hoy Cantón, la tercera ciudad más grande de China y uno de sus centros industriales más importantes, y se reunió con el secretario del Partido Comunista de la urbe, Hu Chunhua, y con el vicegobernador de la provincia, Ouyang Weimin.



Varela viajó a Cantón antes de dirigirse a Hong Kong y Tokio (Japón) para promocionar comercial y turísticamente Panamá y fortalecer el vinculo bilateral con los dos países asiáticos, aunque no tiene previsto visitar Pekín.



El presidente tenía previsto inaugurar el nuevo consulado panameño en Cantón, pero sus instalaciones todavía no han sido concluidas, por lo que se ha pospuesto su apertura, indicaron a Efe fuentes diplomáticas.



El mandatario panameño mantuvo encuentros en la ciudad china con los presidentes de las empresas China Railway Group, China Construction America (CCA) y China Comunications Construction Company (CCCC), esta última parte del consorcio encargado de la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.



A su llegada, Varela fue recibido por el vicesecretario del gobierno de la provincia, Lin Ji; el consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Ding Shan, y el subdirector general de la Oficina de Asuntos Exteriores de Cantón, Cang Feng.



Durante el encuentro con la China Railway Engineering Corporation, su presidente, Li Changjing, indicó que la empresa ha trabajado en los últimos meses para participar en la licitación para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.



Después, Varela conversó con Yong Zhou, vicepresidente de China Construction America, que construye el proyecto Ciudad Esperanza, en Arraiján, el intercambiador de San Isidro y el Centro de Convenciones de Amador, que será inaugurado a inicios de mayo.



Asimismo, Varela pidió a los representantes de CCA a ampliar su presencia en el país, no solo con la participación en obras del Estado, sino también en alianza con el sector privado para la construcción de proyectos de vivienda y de interés social.



Varela se reunió igualmente con Song Hailiang, presidente de CCCC) quien presentó al presidente panameño y su equipo de trabajo el icónico Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, el más largo del mundo.



Por último, del sector de tecnología, Lu Hongxiang, presidente de Jumore, plataforma de comercio electrónico al por mayor, anunció su interés de abrir una oficina en Panamá como plataforma de distribución hacia América Latina.



Está previsto que este martes Varela participe en Hong Kong en un acto para promocionar la inversión en Panamá, así como en la inauguración del nuevo consulado del país centroamericano en la excolonia británica.



Se trata de la tercera visita de Varela a China, país con el que estableció nexos diplomáticos en junio de 2017, cuando Panamá anunció el reconocimiento del principio de “una sola China” y el cese de las relaciones diplomáticas que mantenía con Taiwán.



La anterior fue en noviembre pasado a Shanghái para inaugurar el pabellón de Panamá en la Feria de Importaciones de China, mientras que la primera tuvo lugar en noviembre de 2017 para abrir la embajada de su país en Pekín y un consulado en Shanghái, en una visita que calificó como “histórica” y en la que se firmaron 19 acuerdos bilaterales de comercio.



China es el segundo socio comercial de Panamá después de EEUU, el segundo usuario mas importante del Canal de Panamá y el principal proveedor de la Zona Libre de Colón, la principal zona franca del país y la región.

EFE