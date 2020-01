Uzcátegui: Si no cambia la política no cambia la economía

CARACAS.- El economista, José Miguel Uzcátegui, exdirector del Banco Central de Venezuela -BCV- advirtió que los ajustes salariales siempre se traducen en inflación. «Estos aumentos impactan desfavorablemente sobre el trabajador porque automáticamente se dan aumentos en los precios de los productos».

«La economía esta entrampada y acorralada y el país cada día más empobrecido», lamentó en entrevista a Aryeli Vera en el programa Sin Duda de Unión Radio.

Subrayó que la gente lo que espera es que el gobierno cambie las políticas económicas, pero «si no cambia la política no cambia la economía, el gobierno está entrampado entre un bolívar que destruyó, un Petro que no nació y no se aplica y está hasta celebrando que haya dólares que vienen por distintas vías».