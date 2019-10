Unicef reclama más fondos para ayudar a niños en situación de crisis

NACIONES UNIDAS.- Lla agencia de la ONU para la infancia, Unicef, alertó este martes de que no ha recibido los fondos necesarios para cumplir con sus planes de apoyo a niños en varios países en situación de crisis, incluida Venezuela.

«Sin recursos adicionales, estos niños no irán a la escuela, no serán vacunados, no recibirán nutrición adecuada o no serán protegidos de la violencia y el abuso», advirtió en un comunicado la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.

Según Fore, Unicef únicamente ha recibido un 54 % de los 4.160 millones de dólares que este año había solicitado a los donantes para dar ayuda básica a 41 millones de niños en 59 países.

Entre las situaciones de emergencia con un mayor déficit de fondos figura Venezuela, donde Unicef dice necesitar al menos 6 millones de dólares para permitir que unos 60.000 niños vayan a la escuela con programas de alimentación en los colegios.

EFE