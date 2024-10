Una investigación de menores migrantes desaparecidos gana premio Daphne Caruana Galizia del PE

ESTRASBURGO.- Una investigación periodística que desveló que más de 50.000 menores migrantes en la Unión Europea desaparecieron sin dejar rastro en un espacio de tres años ganó este miércoles el premio Daphne Caruana Galizia que cada año otorga el Parlamento Europeo en recuerdo de la periodista maltesa asesinada en 2017.

«Nos inspira el trabajo de Daphne Caruana Galizia. Era una mujer en periodismo de investigación y nos enorgullece que las fundadoras de ‘Lost in Europe’ seamos también mujeres. Este premio nos permitirá seguir arrojando luz a esta injusticia», dijo al recoger el premio la periodista neerlandesa Geesje Van Haren, una de las creadoras del consorcio que está detrás de la investigación.

Los periodistas de ‘Lost in Europe’ (Perdidos en Europa) solicitaron datos sobre los menores migrantes no acompañados desaparecidos entre 2021 y 2023 a 31 países europeos y obtuvieron la cifra final de 51.433 de ellos a los que las autoridades han perdido la pista, si bien el número real podría ser mayor porque hay varios países que no han compartido datos.

«Hay países que nos han dicho que ellos no tienen problemas migratorios», lamenta Van Haren en una entrevista con EFE.

