Umtiti: En un club como el Barça, uno solo puede progresar

“Estoy en un club que me permitió jugar cumplir mis sueños. Tengo contrato (hasta 2021), así que para que me vaya, ¡o me tienen que echar, o tomo yo la decisión de irme!”, dijo sobre su futuro en una entrevista publicada este lunes por el rotativo “L’Équipe”.

A pesar de las molestias físicas que le lastraron a mitad de la temporada y de las dudas sobre las negociaciones para renovar su contrato, el jugador de 24 años quiso dejar claro que ya ha transmitido a la directiva lo que “desea”.

Umtiti insistió en que ha mejorado su juego en sus dos campañas con el Barça y confesó haber adquirido una regularidad de “alto nivel”.

Añadió que enfrentarse a “los mejores delanteros” y jugar con grandes futbolistas que le aconsejan “a diario” también le permite progresar.

EFE