UE no ve motivos para indagar sobre trato de España a Rodríguez

BRUSELAS.-La Unión Europea (UE) descarta que haya razones para indagar sobre el tratamiento que dio España a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a su paso por el aeropuerto de Madrid y sobre cómo aplicar las sanciones impuestas a nivel europeo.

«No creemos que haya que hacer ese análisis conjunto de cómo los Estados miembros aplican las sanciones. Francamente, lo que ha ocurrido en Madrid no creemos que sea suficiente para hacerlo», señalaron fuentes comunitarias.

Los Estados miembros mantienen por unanimidad medidas restrictivas contra autoridades venezolanas, entre ellas Rodríguez, «y son los propios países los que deben velar por su cumplimiento – en el caso de España, el Ministerio de Exteriores – al no tratarse esa política de sanciones de «ley europea», recordaron.

Por ello, la Comisión Europea – «guardiana» de los Tratados – no tiene un papel en el seguimiento de la política de sanciones diplomáticas.

«Las sanciones no las establece la CE. Forman parte del trabajo del Consejo. No es ley europea. Por ello, la CE no tiene nada que hacer. No puede iniciar un procedimiento de infracción», explicaron las fuentes, que precisaron que la implementación y control de esas sanciones «corresponde a los Estados miembros».

En todo caso, cabría la posibilidad de «analizar si la aplicación es homogénea» a nivel de Europa, una suerte de «análisis de conjunto para ver si la aplicación es uniforme», pero siempre «viendo lo que hacen todos» y no escrutando «un caso concreto».

En cualquier caso, en Bruselas no ven razones para iniciar tal evaluación.

«El Gobierno español dice que no hubo ninguna irregularidad. Si el Gobierno español lo dice, nos lo creemos», apuntaron las fuentes.

EFE