UCV mantendrá suspendidas sus actividades académicas este miércoles

CARACAS.- El presidente de la asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Márquez, informó que continuarán suspendidas las clases en el recinto universitario este miércoles, porque considera que aún no están dadas las condiciones para reanudar las actividades académicas.

Esto en respuesta al anuncio del presidente, Nicolás Maduro, quien informó el pasado lunes el reinicio de las clases para este miércoles, tras los apagones sufridos en todo el país recientemente.

“Mañana no hay clases porque mañana habrá reunión del consejo universitario y va a evaluar la situación y, en función de eso, tomará una decisión, que puede ser el reinicio el día jueves o el día lunes”, aseveró.

En entrevista concedida a Vanessa Davies en el programa Por Donde Vamos para Unión Radio, el profesor señaló las adversidades que cuenta la casa de estudio en materia laboral, que afectan directamente a los trabajadores, profesores y estudiantes. En tal sentido, destacó que esta problemática será planteada en la sesión del consejo universitario.

“Si llega algún estudiante es muy poco lo que se puede hacer porque están ellos, pero no están los insumos. El comedor universitario normalmente no da la alimentación que tenía que dar, es más el tiempo cerrado que el tiempo abierto. Las becas no sirven para nada”, lamentó.