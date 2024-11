Tulio Ramírez aboga por rescatar la credibilidad del diálogo en el país

CARACAS.- El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Tulio Ramírez, analizó la importancia del diálogo en el país como mecanismo para dirimir diferencias; pero sobre todo, debe tener credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos.

Asimismo, insistió en que el venezolano «no confía» tanto en este mecanismo, en vista de las innumerables mesas de discusión que se han realizado en el país con «narrativas contradictorias».

«En política el diálogo nunca sobra, porque deber ser permanente (…) hasta en las peores circunstancias es importante dialogar. Por supuesto, la credibilidad es algo que no se decreta, sino que se gana. Ese diálogo de la Asamblea Nacional parte de una pata coja por la falta de credibilidad de una de las partes. El venezolano ha sido testigo de múltiples mesas de diálogo, bien con el Ejecutivo o miembros de la AN, y los resultados no han sido satisfactorios, porque no se cumplen con los acuerdos», expresó.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, Ramírez señaló que resultados electorales, el derecho del voto en el exterior, el tema de la seguridad al elector, el cambio de los rectores al Poder Electoral, son temas que deben incluirse en una agenda de conversación.

Con respecto al tema de la discusión de las reformas electorales, el catedrático consideró que las opiniones son diversas, porque la ciudadanía espera una respuesta sobre lo sucedido el 28 de julio.

Unión Radio