TSJ declaró procedente extradición del narcotraficante Marc Guzzardi a Francia

CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la extradición a Francia del narcotraficante francés Marc Guzzardi, denominado «Le corse» (El corso).

La decisión la determinó la Sala de Casación Penal del TSJ, con ponencia del presidente del máximo juzgado, Maikel Moreno, señala la sentencia N° 242-2019 de la mencionada instancia del máximo tribunal.

La decisión del TSJ indica que se deberá mantener la medida judicial privativa de libertad impuesta al ciudadano requerido hasta que se realice la entrega del mismo a la República Francesa.

Guzzardi está solicitado por la República Francesa por los delitos de «…adquisición no autorizada de estupefacientes, tenencia no autorizada de estupefacientes, ofrecimiento o cesión no autorizada de estupefacientes, transporte no autorizado de estupefacientes, participación en asociación ilícita con miras a la preparación de un delito castigado con una pena de 10 años de privación de libertad, importación no autorizada de estupefacientes en banda organizada – tráfico, participación en asociación ilícita con miras a la preparación de un delito…», refiere información divulgada por Moreno en el Twitter.