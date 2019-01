Trump visitará frontera sur con México esta semana

“El presidente Donald Trump viajará a la frontera sur el jueves para reunirse con quienes se encuentran en la primera línea de la crisis de seguridad nacional y humanitaria. Pronto se anunciarán más detalles”, señaló Sanders en su cuenta oficial de Twitter.

En los últimos días, Trump ha sopesado la idea de declarar una emergencia nacional a través de una orden ejecutiva para tener disponibles los fondos que considera necesarios para levantar un muro en el linde con México.

EFE



President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.

— Sarah Sanders (@PressSec) January 7, 2019