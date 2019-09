Trump retrasará 15 días la próxima subida de aranceles a China

CARACAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que retrasa del 1 al 15 de octubre la subida del 25 al 30 % a importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares como gesto hacia Pekín por el 70 aniversario de la fundación de la República Popular.

«Debido al hecho de que la República Popular China celebrará su 70 aniversario el 1 de octubre, hemos acordado, como un gesto de buena voluntad, retrasar la subida de aranceles a bienes por valor de 250.000 millones (del 25 al 30 %), del 1 al 15 de octubre», anunció Trump en Twitter.

