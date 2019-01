Trump podría enfrentarse a un “impeachment” liderado por demócratas

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió su gestión en la Casa Blanca ante los rumores de que los congresistas demócratas puedan iniciar un proceso de juicio político para destituirlo.

“Solo quieren lanzar un proceso de destitución porque saben que no pueden ganar en (las elecciones de) 2020. ¡Demasiado éxito!”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019