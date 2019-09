Trump ordena «incremento sustancial» de sanciones contra Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que ha ordenado un «incremento sustancial» de las sanciones contra Irán.



«Acabo de instruir al secretario de Tesoro que incremente sustancialmente las sanciones contra el país de Irán», afirmó el mandatario en un mensaje en su cuenta Twitter.



Trump no dio de inmediato más detalles sobre las sanciones adicionales.

EFE/SPLL

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!