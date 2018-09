Trump: no me gusta para nada lo que está pasando en Cuba ni en Venezuela

CARACAS.-El presidente de Estados Unidos Donald Trump, reiteró este miércoles su rechazo a la situación que enfrenta el país, que a su juicio es propiciada por el modelo político implementado por el Ejecutivo venezolano. “No me gusta para nada lo que está pasando en Cuba ni en Venezuela”

“Yo no diría que el socialismo no ha trabajado muy bien en el mundo. Hay que ver en Venezuela, creo que el más obvio. Al socialismo no le ha ido muy bien”, dijo Trump durante una rueda de prensa en Nueva York.

Aseguró además que ha sido “muy proactivo” hacia Cuba y que ha conseguido acabar con “mucho” de lo que implementó su predecesor, Barack Obama, quien restableció las relaciones diplomáticas con la isla.

Unión Radio