Trump felicita a Eugenia de York, pero se equivoca en el día de su boda

“La princesa Eugenia de York fue una novia verdaderamente hermosa ayer. ¡Ha pasado por mucho y ha salido como una ganadora total!”, afirmó hoy Trump en su cuenta de Twitter.

Eugenia de York y el empresario Jack Brooksbank se casaron el viernes en el medieval castillo de Windsor, a las afueras de Londres, en una ceremonia ante más de 800 invitados.

La princesa Eugenia llevó un vestido blanco de Peter Pilotto y Christopher De Vos, que acompañó con unos pendientes de diamantes y esmeraldas, regalo del novio.

El vestido, de estilo casi medieval, tenía escote por delante y por atrás, detalle especialmente solicitado por la princesa Eugenia para mostrar la marca que tiene en la espalda de la cirugía a la que fue sometida cuando tenía 12 años para corregir su escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral.

La princesa Eugenia, de 28 años, y Brooksbank, de 31 años, se conocieron durante unas vacaciones de esquí en Suiza en 2010 y se comprometieron en Nicaragua a principios de este año.

EFE/SPLL

Princess Eugenie of York was a truly beautiful bride yesterday. She has been through so much, and has come out a total winner!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2018