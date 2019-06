Trump exalta labor de socorristas ante accidente de helicóptero en Nueva York

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este lunes estar al tanto del accidente ocurrido en Nueva York, donde al menos una persona murió al estrellarse un helicóptero contra un rascacielos, y agradeció el trabajo “fenomenal” de los socorristas.



“Me han informado del accidente del helicóptero en Nueva York. Fenomenal trabajo de nuestros GENIALES equipos de emergencia que están actualmente en la escena. ¡GRACIAS por todo lo que hacen 24/7/365!”, escribió el gobernante en su cuenta de Twitter.



Además, confirmó que su Administración “está lista si necesitan algo”.



Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, una persona murió este lunes al estrellarse un helicóptero mientras realizaba un aterrizaje forzoso en la azotea de un rascacielos de Manhattan, cerca de Times Square.



El Departamento de Policía de Nueva York informó de que el suceso tuvo lugar a las 13.43 horas (17.43 GMT) a la altura del número 787 de la séptima avenida, con la calle 51, provocando un incendio en la azotea que ya fue extinguido, aunque se pudo apreciar una espesa columna de humo.



El concejal neoyorquino Corey Johnson aseguró, citando fuentes policiales, que el fallecido en el siniestro es el piloto del helicóptero.

EFE

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.