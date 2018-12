Trump “está esperando” a demócratas en Casa Blanca para hacer trato

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que está esperando a los congresistas demócratas en la Casa Blanca para hacer un trato sobre la seguridad fronteriza de Estados Unidos, con el objetivo de poner fin al cierre parcial de la Administración, que cumple hoy su octavo día.

“Estoy en la Casa Blanca a la espera de que los demócratas vengan y hagan un trato sobre la seguridad de la frontera. ¡Por lo que he oído, están dedicando tanto tiempo a acosarme que les queda poco tiempo para cosas como detener el crimen y nuestras fuerzas armadas!”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

I am in the White House waiting for the Democrats to come on over and make a deal on Border Security. From what I hear, they are spending so much time on Presidential Harassment that they have little time left for things like stopping crime and our military!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de diciembre de 2018