Trump endurece medidas para el asilo de migrantes centroamericanos

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó este lunes que las redadas para deportar a «miles» de indocumentados han sido «muy exitosas», pese a que las autoridades no han dado detalles ni han confirmado que se hubiesen producido.

«Las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) han sido muy exitosas, la gente entró en nuestro país de manera ilegal, a muchos de ellos se los llevaron el domingo», dijo Trump a los periodistas en un acto en la Casa Blanca.

Al justificar la falta de información acerca de estas redadas, Trump precisó que «mucho» de lo sucedido no es «necesariamente público».

No obstante, las autoridades migratorias no confirmaron su inicio y aún no ha trascendido ningún detalle sobre la magnitud del operativo, aunque en Nueva York hubo tres operaciones el sábado sin detenidos.

Por su parte, Ken Cuccinelli, el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que administra el sistema migratorio, eludió dar detalles operacionales, ya que, a su juicio, podría poner en peligro a los agentes del ICE.

Nuevas medidas

La administración de Donald Trump impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un «tercer país seguro», en un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica.

«Un extranjero que entre o intente entrar en EEUU a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EEUU no es apto para asilo», señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal y que entrará en vigor este martes.

La legislación estadounidense permite a los solicitantes de asilo hacerlo al llegar a la frontera sin tener en cuenta su ruta, pero cuenta con una excepción para aquellos que lo hacen a través un tercer país considerado «seguro».

En la actualidad, EE.UU. solo cuenta con un acuerdo específico al respecto en el que reconoce como «tercer país seguro» a Canadá.

EFE/Unión Radio