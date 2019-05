Trump dio por concluida la “trama rusa”

WASHINGTON.- Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado el expediente de investigación sobre la llamada “trama rusa“ en su contra e insistió en su inocencia después de que el fiscal especial Robert Mueller, encargado de esas pesquisas, ofreciera una declaración pública sobre sus hallazgos.

El fiscal aseguró que ha decidido “voluntariamente” no testificar ante el Congreso sobre las averiguaciones respecto a la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de 2016.

La normativa gubernamental estipula que no se puede imputar al presidente por un delito federal mientras esté en el cargo, porque que es inconstitucional.

El informe escrito por Mueller y enviado al Congreso señala que no hay pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, a la vez que no alcanza una conclusión sobre una posible obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.

Mediante sus redes sociales el jefe de Estado reseñó que “nada cambia del informe Mueller. No había pruebas suficientes y, por lo tanto, en nuestro país, una persona es inocente. El caso está cerrado”.

¿Qué se investiga?

Estados Unidos acusa a Rusia de robar presuntamente correos electrónicos del Partido Demócrata que distribuyó Wikileaks en la antesala de las presidenciales de noviembre con el objetivo de ayudar a Trump a ganar las elecciones.

Varias personas del entorno del mandatario estadounidense tienen lazos con Rusia. El FBI y el Congreso indagan si hubo algún tipo de coordinación entre el equipo de Trump y el Gobierno ruso en la injerencia electoral.

¿Por qué fue despedido el director del FBI?

El pasado 9 de mayo de 2017 Trump despidió el director de este organismo de seguridad, James Comey, por recomendación de Rod Rosenstein, el fiscal general adjunto, por la gestión que hizo Comey del caso del servidor privado de la demócrata Hillary Clinton.

Comey aseguró erróneamente ante el Congreso que la exasesora de Clinton, Huma Abedin, había reenviado miles de correos electrónicos al ordenador portátil de su marido, algo que no sucedió.

¿Cuál es el papel que desempeñó Michael Flynn?

El teniente general retirado, Michael Flynn, fue uno de los principales asesores de Trump durante la campaña.

Después de ganar las elecciones, el republicano le nombró su consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, pero Flynn solo estuvo en el cargo 24 días al verse forzado a dimitir, el 14 de febrero de 2017, tras destaparse que mintió al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de unas conversaciones que mantuvo en diciembre con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak.

Los servicios de inteligencia estadounidenses grabaron las llamadas de Flynn con Kislyak, algo que es habitual al tratarse de un diplomático de un país rival. En esas grabaciones, se descubrió que Flynn estaba “estaba engañando a la opinión pública” y era susceptible “de ser chantajeado” por el Kremlin.

Así lo expuso el 8 de mayo la ex fiscal general, Sally Yates, que fue la que dio la voz de alarma a la Casa Blanca.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.