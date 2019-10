Trump destaca que acuerdo con China favorece a granjeros de EEUU

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que el acuerdo parcial alcanzado con China para iniciar una tregua a la guerra comercial entre ambos países es muy favorable para los granjeros y los sectores de tecnología y servicios financieros de EEUU.



«El acuerdo que acabo de hacer con China es, con mucha diferencia, el mejor y más grande trato que se haya hecho para nuestros granjeros patriotas en la historia de nuestro país. De hecho, existe la duda sobre si se puede producir tanto producto o no. Nuestros agricultores lo resolverán. ¡Gracias China!», señaló Trump en su cuenta de Twitter.



Los sectores agricultor y ganadero de Estados Unidos habían sido de los más golpeados por la guerra arancelaria entre Washington y Pekín, por lo que este principio de pacto debería suavizar el impacto a los granjeros del país.



El voto rural fue clave para Trump en las elecciones presidenciales de 2016, ya que ganó con un amplio margen en ocho de los diez estados con mayor proporción, como Montana y Virginia Occidental.



El mandatario explicó que otros aspectos del acuerdo, como los sectores de tecnología, servicios financieros y de aeronáutica, también son «geniales» para los intereses del país norteamericano.



En su tuit, Trump agradeció también a varios senadores republicanos, como Chuck Grassley y Joni Ernst, por su implicación y apoyo durante las negociaciones con China.



EE.UU. y China alcanzaron ayer un acuerdo parcial «significativo» para dar una tregua a la guerra comercial que libran desde el año pasado, y podrían firmarlo durante la cumbre del APEC que se celebrará en noviembre en Chile, de acuerdo a Trump.



En virtud del acuerdo, Washington decidió suspender su plan de subir del 25 al 30 % los aranceles a importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares, mientras que China se comprometió a adquirir entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses, según la Casa Blanca.



En principio, el pacto se pondrá sobre papel a lo largo de las próximas cuatro semanas y el objetivo es que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, lo firmen durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en Santiago de Chile el 16 y 17 de noviembre.

EFE/SPLL

