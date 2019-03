Trump defiende a presentadores de Fox News que hicieron comentarios racistas

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este domingo vigorosamente a dos presentadores de su canal favorito, Fox News, que han generado polémica por sus comentarios racistas, mientras su jefe de gabinete, Mick Mulvaney, aseguraba que el mandatario no es un “supremacista blanco”.

Bring back @JudgeJeanine Pirro. The Radical Left Democrats, working closely with their beloved partner, the Fake News Media, is using every trick in the book to SILENCE a majority of our Country. They have all out campaigns against @FoxNews hosts who are doing too well. Fox …..