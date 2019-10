Trump confirma muerte de portavoz del EI y posible sucesor de Al Bagdadi

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este martes que el portavoz del yihadista Estado Islámico (EI), Abu Hasan al Muhayir, murió en una operación de Estados Unidos y subrayó que lo «más probable» es que hubiera reemplazado al recién asesinado líder del grupo terrorista, Abu Bakr al Bagdadi.

«Acabo de confirmar que el favorito para reemplazar a Abu Bakr al Bagdadi ha sido aniquilado por las tropas estadounidenses. Lo más probable es que hubiera asumido el liderazgo (del EI), ¡y ahora también está muerto!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos que ha sido el principal aliado de Estados Unidos en su lucha contra el EI, ya aseguraron el pasado domingo que Al Muhayir había muerto en una operación estadounidense distinta a la que el sábado acabó con la vida de Al Bagdadi, en el pueblo de Ain al Baida.

«Las dos operaciones lideradas por EE.UU. han desmantelado de forma efectiva la cúpula del EI que se escondía en el noroeste de Siria. Hay más que aún se esconden en la misma área», indicó el portavoz de las FSD, Mustafa Bali, en su cuenta de Twitter.

Un funcionario estadounidense precisó este lunes al diario The Wall Street Journal que la operación contra Al Muhayir fue un ataque aéreo en el noreste de Siria y se produjo poco después del asalto al complejo donde se escondía el líder del grupo terrorista.

Al Muhayir estaba casado con la hija de Al Bagdadi y se le consideraba «uno de los posibles sucesores» del cabecilla del EI, que aún podría tratar «algunas semanas» en anunciar su nuevo líder tras el doble golpe de EE.UU., opinó el funcionario consultado por el diario neoyorquino.

«Probablemente será alguien del círculo cercano» de Al Bagdadi, añadió la fuente.

Al Bagdadi era el líder terrorista más buscado desde la muerte del jefe de la red Al Qaeda, Osama bin Laden, en 2011.

El anuncio de la muerte del terrorista se produjo justo después de que Washington redujera su implicación en la zona y Trump anunciase la polémica retirada del millar de efectivos estadounidenses que estaban desplegados en Siria.

EFE/SPLL

