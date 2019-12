Trump califica al primer ministro Trudeau de falso

EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este miércoles al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por no contribuir lo suficiente a las arcas de la OTAN, y llegó a decir de él que es una persona con «dos caras».

Trump criticó a Trudeau después de que circulase por internet un vídeo grabado durante la recepción de anoche en el palacio de Buckingham, en el que se ve al canadiense y a otros líderes burlándose del presidente estadounidense y de sus largas ruedas de prensa.

«Bueno, él tiene dos caras (…), es un tipo agradable. Lo encuentro agradable, pero la verdad es que le he llamado (la atención) por el hecho de que no está pagando el 2 % (del PIB a la OTAN) e imagino que no está muy contento por eso«, afirmó Trump.

El vídeo muestra a Trudeau, al primer ministro británico, Boris Johnson; al presidente francés, Emmanuel Macron, y a la princesa Ana, hija de la reina Isabel II, aparentemente burlándose de Trump.

El canal canadiense CBC News puso en Twitter una versión editada de una grabación de la velada ofrecida por Isabel II atribuida al «pool» que capta las imágenes de los mandatarios, que ha sido visualizada ya por mas de cuatro millones de personas.

Con una copa en la mano, se oye a Johnson preguntar a Macron: «¿Es por eso que llegaste tarde?«, a lo que Trudeau contesta en tono jocoso refiriéndose supuestamente a la tendencia de Trump de alargarse en las ruedas de prensa, lo que también hizo el martes.

En el vídeo se ve cómo el primer ministro canadiense dice a sus colegas: «Se vio cómo la mandíbula de los miembros de su equipo caía al suelo» (en un gesto de incredulidad).

Trump dijo que, una vez terminadas las reuniones bilaterales, quiere volver a Estados Unidos, por lo que no está confirmado si mantendrá o no la rueda de prensa final programada.

EFE