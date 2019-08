Trump asegura que Kim se disculpó por ensayos con misiles

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que el líder norcoreano, Kim Jong-un, le ha ofrecido una «pequeña disculpa» por las recientes pruebas de misiles balísticos de corto alcance realizadas por su propio Gobierno en una carta que le envió esta semana.



«Fue una pequeña disculpa por probar los misiles de corto alcance y (dijo) que estas pruebas se detendrían cuando terminaran los ejercicios», dijo Trump en Twitter, en alusión a los periódicas maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos.



De hecho, Trump explicó que a Kim le gustaría reunirse y comenzar las negociaciones con EE.UU. «tan pronto como terminen los ejercicios conjuntos» entre Seúl y Washington.



Los dos aliados llevan a cabo esas maniobras castrenses entre los días 5 y 20 de este mes en Corea del Sur, aunque la escala de los ejercicios se ha reducido de forma significativa respecto a años anteriores como resultado de los acuerdos alcanzados en las cumbres intercoreanas y en las reuniones entre Trump y Kim.



«Era una carta larga, gran parte de la cual se quejaba de los ejercicios ridículos y caros», describió el mandatario estadounidense.



Trump también comentó que espera ver al líder norcoreano, con quién se ha reunido ya en tres ocasiones desde su llegada a la Casa Blanca, «en un futuro no muy lejano».



Así, Trump abrió la puerta a tener otro encuentro con Kim, en la que sería la cuarta cumbre después de las citas de Singapur en junio de 2018, la de Hanói en febrero de 2019 y su última cita en la frontera intercoreana a finales de junio.



«¡Una Corea del Norte libre de armas nucleares conducirá a uno de los países más exitosos del mundo!», exclamó en su cuenta de Twitter.



En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca este viernes, Trump argumentó que la misiva tiene tres páginas «escritas de arriba a abajo», le llegó este jueves y le fue entregada «en mano» directamente desde Corea del Norte, algo que consideró positivo porque evita «filtraciones» a la prensa.



Desde el pasado 25 de julio, Corea del Norte ha efectuado cuatro rondas de lanzamientos de misiles que incluyeron cohetes balísticos de corto alcance, según los primeros análisis de las fuerzas surcoreanas.



En su última cumbre improvisada en la frontera intercoreana a finales de junio, Trump y Kim pactaron reactivar el diálogo sobre la desnuclearización de Corea del Norte, aunque por el momento esto no ha sucedido.

