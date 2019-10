Trump anuncia reunión con noviembre presidente de Turquía en la Casa Blanca

CARACAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes, que recibirá a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, el próximo 13 de noviembre en la Casa Blanca.

«Él (Erdogan) va a venir como invitado el 13 de noviembre», dijo en Twitter el mandatario estadounidense.

La noticia sobre la visita de Erdogan se produce mientras el ejército turco se prepara para lanzar una operación militar en el noreste de Siria contra milicias kurdas, que Ankara considera terroristas y que fueron uno de los aliados más fieles de Washington en la lucha contra el Estado Islámico (EI).

Al anunciar la visita del presidente turco, Trump consideró que la relación con Turquía, miembro de la OTAN y socio comercial de EEUU, ha sido «muy buena».

…..good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS