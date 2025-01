Tras hallazgo fortuito, el #14E rendirán honores a la Divina Pastora en la localidad argentina de La Plata

BUENOS AIRES.- Luego de la aparición en Argentina de una imagen de la Divina Pastora a una pareja de venezolanos que estaban en un retiro espiritual, en La Plata, provincia de Buenos Aires, le rinden honores a esta advocación de la Virgen María.

La interesante historia comenzó en el año 2022 cuando la médico venezolana, Claudia Andrade, y su esposo, originarios del estado Lara, realizaban un retiro espiritual en la nación austral.

Llegaron a la iglesia Villa Devoto por equivocación, pero finalmente los incluyeron en el retiro. Cuando la pareja caminaba por un pasillo se percató de que una de las imágenes era la Divina Pastora, aunque en ese momento allí todos desconocían cuál era la advocación de esa imagen.

Así lo explica la doctora. “Estamos entrando y apenas yo paso vemos la imagen inmensa de la Divina Pastora allí, sin nombre, nadie sabía quién era la Virgen, qué advocación era. Yo decía No puede ser, esta es la Divina Pastora. Les comentaba, nadie sabía, me decían, no, esa Virgen estuvo en un sótano un montón de tiempo, hace poco la sacaron, está aquí y nadie sabe exactamente cuál es la advocación”.

Tras ese feliz hallazgo, este 14 de enero la imagen recibirá nuevamente los honores en La Plata, provincia de Buenos Aires, donde la sacarán a una procesión en un recorrido de un kilómetro y medio.