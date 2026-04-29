Trabajos de mantenimiento generarán demoras en sistema de Metro de Los Teques

CARACAS.- El Metro de Los Teques informó a través de sus redes sociales sobre trabajos de mantenimiento de «alto impacto» en la vía férrea que conecta la capital mirandina con Caracas.

Los trabajos iniciarán a las 9:00 a. m. y culminarán a las 4:00 p. m., por lo que durante ese tiempo se aplicarán restricciones en la movilidad, lo que generará retrasos en los tiempos de recorrido en las estaciones Alí Primera y Las Adjuntas.

Asimismo, informaron que la operación comercial entre la estación Independencia y Alí Primera se mantendrá con normalidad. La compañía exhortó a los usuarios a tomar previsiones y ofrecieron disculpas por las molestias ocasionadas.