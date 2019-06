Trabajadores del Hospital Universitario protestaron por falta de insumos

CARACAS.- Trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas, protestaron este lunes para pedirle al gobierno que mejore las condiciones laborales a fin de ofrecer atención oportuna a los pacientes.

El delegado del sindicato de trabajadores del centro médico, Dennis Guédez, le exigió a las autoridades asignar el presupuesto que le corresponde al hospital Clínico, para garantizar su funcionamiento.

“Hoy en día no tenemos ascensores, no hay rayos X, ya no hay reactivos para hacer exámenes de laboratorio, no hay químicos para rayos X, no tenemos tomógrafos y no hay resonador”, dijo.

Guédez también denunció que el Hospital Universitario no recibe regularmente agua potable, y el servicio de alimentación fue suspendido por falta de insumos. “

Los trabajadores del centro de salud exigieron al Ministerio de Salud que atienda las necesidades del hospital, para poder garantizar el bienestar de los ciudadanos y convocaron una movilización el próximo lunes a la sede del organismo.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio