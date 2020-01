Tortolero: Si no aclaran directiva de la AN el TSJ puede nombrar rectores del CNE

CARACAS.- El analista internacional, Ángel Tortolero, indicó que de continuar la polémica entre factores de la oposición dentro del Poder Legislativo, será el Tribunal Supremo de Justicia – TSJ – el que designe a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.

“Si no se recomponen las posturas de la oposición dentro de la AN y nos presenta al país una directiva de esa Asamblea, si no queda claro esa situación, el TSJ asume la responsabilidad de nombrar al CNE, eso está contemplado en la Constitución”.