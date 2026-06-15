Tortolero: Irán derrotó al poderío de Estados Unidos con una estrategia exitosa

CARACAS.- Estados Unidos e Irán alcanzaron un histórico acuerdo preliminar de paz para poner fin a la guerra que mantenían desde hacía casi cuatro meses. El pacto contempla un memorando de entendimiento que detiene de inmediato los combates y congela las operaciones militares por un plazo de 60 días para negociar un pacto definitivo.

El diputado Ángel Tortolero, exembajador ante Israel, opina que este pacto aun arroja muchas dudas. “Si continúa el asedio de Israel contra Palestina y contra todo lo que está alrededor, el acuerdo no es entre Irán y Estados Unidos, el acuerdo es por la paz en Asia Occidental, entonces eso es lo que pone la traba en el que Irán pierde”.

A su juicio, “Irán terminó derrotando al poderío de Estados Unidos con una estrategia que le fue exitosa en todos los aspectos”, remarcó.

“Hay que reconocer que frente al poderío tecnológico, militar, armamentístico que tiene Occidente, Irán supo frontear el conflicto y pelearlo en todos los terrenos, siendo el mayor triunfo el que ha logrado en el terreno diplomático”.

Insistió en que “en el terreno diplomático, gratifica su posición de país independiente, soberano y autodeterminado”, insistió.

En el programa A l Instante con Esther Quiaro en Unión Radio , señala que “el objetivo es el control de la zona total, Irán sigue siendo la piedra en el zapato en Asia Occidental y un país que tiene muy claro su objetivo y su derecho a ejercer su gobierno como mejor le parezca y en las condiciones que el pueblo iraní quiera”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio