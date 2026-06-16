Todo listo en Caracas para la segunda vuelta presidencial de Colombia

CARACAS.- Los ciudadanos colombianos en Caracas podrán ejercer su voto anticipado hasta este sábado 20 de junio.

Un total de 179 mil es el número de colombianos que podrán ejercer su derecho al sufragio en suelo venezolano para la segunda vuelta electoral presidencial de Colombia, para tal fin se han activado 10 consulados, más seis zonas adscritas especiales, todas laborarán de ocho de la maña hasta las cuatro de la tarde, sin prorroga y solo se atenderá a las cuatro de la tarde a aquellos ciudadanos que hayan consignado su cédula de identidad.

En Caracas se esperan 56 mil 603 votantes, además para sumarse a todo este proceso, desde el pasado 15 de junio se están realizando votación adelantada.

También en Caracas, se recibirán a votantes de Valencia y de Puerto La Cruz.

Unión Radio