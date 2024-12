TikTok pide paralizar la ley que podría prohibirla en Estados Unidos hasta que llegue Trump

WASHINGTON.- La red social TikTok pidió este lunes a la Corte de Apelaciones de Washington que paralice la ley que podría prohibirla en Estados Unidos, a la espera de que la nueva Administración del republicano Donald Trump, y eventualmente el Tribunal Supremo, revisen el caso.

La plataforma de videos y su empresa matriz, la china ByteDance, solicitaron esta pausa a la corte después de que el pasado viernes tres jueces del mismo tribunal se posicionaran a favor de la ley aprobada por el Congreso en abril, que obliga a TikTok a desvincularse de ByteDance, o ser prohibida en Estados Unidos el próximo enero.

«Para evitar daños irreparables a los demandantes y al público y para garantizar un proceso de revisión ordenado con el Tribunal Supremo y la Administración entrante, este Tribunal debe conceder una medida cautelar», instaron en el escrito a la Corte.

En concreto, piden que el presidente estadounidense, Joe Biden, no pueda aplicar la ley que amenaza su futuro en el país hasta que el Tribunal Supremo revise el caso.

«Una medida cautelar no impondrá ningún perjuicio. No existe una amenaza inminente para la seguridad nacional, ya que el propio Congreso retrasó la fecha de entrada en vigor de la ley», alegaron. «La ley afirma que China podría llevar a cabo conductas perjudiciales a través de TikTok, no que lo esté haciendo o lo vaya a hacer».

