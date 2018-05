The Distant Barking of Dogs gana premio mejor documental del DocsBarcelona

BARCELONA.- La película “The Distant Barking of Dogs”, un retrato fronterizo del director danés Simon Lereng, ha ganado el premio al mejor documental en el festival DocsBarcelona 2018, que ha registrado un récord de público, dijeron fuentes del certamen.

“The Distant Barking of Dogs”, cuarta película de Lereng Wilmonts, sigue a Oleg, un niño ucraniano de 10 años que vive en una zona en guerra y a menudo convive con el fuego antiaéreo y los ataques con misiles.

Mientras muchos ya han decidido abandonar esta zona peligrosa, Oleg permanece con su abuela, que se ocupa de él desde la muerte de su madre.

A través de la perspectiva de Oleg, se ve lo qué significa crecer en una zona de guerra y la lucha de un niño para descubrir qué es el mundo.

El documental holandés “Miss Kiet’s Children”, de la escritora y directora Petra Lataster-Czisch, y el cámara Peter Lataster, que ha sido reconocido con una mención especial, presentan una cinta sobre una profesora holandesa que acoge y enseña a niños refugiados, modelo de cómo ser solidarios, pacíficos y positivos.

El filme argentino “El espanto”, de Martin Benchimol y Pablo Aparo, ha ganado el Premio Nuevo Talento, y los espectadores han concedido el Premio del Público a “Petitet”, de Carles Bosch.

El documental chileno “Robar a Rodin”, de Cristóbal Valenzuela, ha sido reconocido con el Premio Latitud, mientras el Premio What the Doc! ha recaído en el filme polaco “The Prince and the Dybbuk”, de Elwira Niewiera y Piotr Rosolowski.

“The Congo Tribunal”, Premio Amnistía Internacional; “Nobody is Perfect”, Premi DOC-U; y “El viatge de l’Unai”, premio Docs&Teens, concedido por los 3.800 adolescentes asistentes, completan el palmarés del festival.

EFE