Terrorismo de extrema derecha se consolidó como amenaza en 2025 con un 34 % más de casos

MADRID.- El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) detectó 190 incidentes en 15 países relacionados con el extremismo violento y el terrorismo de extrema derecha en 2025, un fenómeno que califica de «amenaza creciente», con un aumento del 33,8 % de casos con respecto al año anterior.

Así se desprende del primer informe del OIET -un organismo de estudios académicos que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) de España puso en marcha en 2015- sobre extremismo violento y terrorismo de extrema derecha.

Según sus datos, con 190 incidentes documentados en 15 países, 2025 representa un nivel alto de registros de episodios de extremismo de derecha y violencia.

El promedio mensual se situó en 15,8 eventos, frente a los 11,8 de 2024, y ningún mes registró menos de 11 incidentes, lo que evidencia que la amenaza extremista ha alcanzado un umbral de actividad persistente y normalizada.

Además de un incremento del 33,8 % respecto a 2024 en el número de incidentes, ha aumentado un 66,7 % el número de territorios afectados.

EEUU concentra la mayor actividad extremista

EEUU, con 99 incidentes (el 52,1 % del total), concentra la mayor actividad extremista y ejerce «un rol exportador de modelos organizativos, tácticas e ideologías», con grupos como Patriot Front o Blood Tribe que inspiran a células en Europa y Oceanía, mientras que ideólogos estadounidenses radicalizan audiencias internacionales a través de plataformas digitales.

El Reino Unido registra el mayor incremento en Europa, con 24 incidentes frente a los 9 del año pasado, y emerge como el segundo país más afectado a nivel global, en un contexto marcado por las secuelas del Brexit, tensiones raciales históricas y la actividad de grupos neonazis organizados como Patriotic Alternative.

En España -señala el informe- el desmantelamiento de una célula aceleracionista de ‘The Base’ en Castellón (este) en noviembre de 2025 confirma que el país ha pasado de ser un espacio de tránsito ideológico a un territorio donde el extremismo de derecha puede estructurarse con fines terroristas.

A nivel global, el neonazismo (29,5 %) y la supremacía blanca (22,5 %) concentran el 52 % de todos los incidentes.

Las amenazas directas (54 casos) y la incitación al odio (66 casos) superan ampliamente los actos violentos perpetrados (19 casos).

La radicalización juvenil, una estrategia deliberada

El observatorio destaca cómo la radicalización juvenil es una estrategia deliberada de estos movimientos y pone el ejemplo de Suecia, que documentó en 2025 el reclutamiento sistemático de niños de entre 10 y 12 años por parte de grupos extremistas de derecha a través de TikTok y otras plataformas digitales.

«La radicalización se produjo a plena luz del ecosistema digital, con una normalización alarmante de símbolos y gestos fascistas en entornos escolares. Este fenómeno evidencia que el extremismo ya no espera a la adultez para consolidar identidades ideológicas», advierte el informe.

Además, las plataformas digitales han dejado de ser un mero canal para convertirse en el principal espacio de radicalización, organización y movilización del extremismo de derecha.

Desde los algoritmos de recomendación de TikTok o YouTube -que conducen a usuarios hacia contenidos cada vez más radicales- hasta las aplicaciones encriptadas utilizadas para coordinar células en múltiples países, pasando por el uso de criptomonedas para financiación anónima.

En cuanto a la respuesta institucional, el observatorio cree que, aunque va en aumento, sigue siendo insuficiente.

Los 33 juicios, 22 arrestos y 29 acciones legales y administrativas documentados en 2025 evidencian una mayor capacidad reactiva por parte de los Estados, pero la persistencia del fenómeno demuestra que las intervenciones puntuales son necesarias, pero no suficientes para prevenir la radicalización inicial ni para desmantelar las infraestructuras que la generan.

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EFE