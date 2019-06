Tanus considera que Colombia no está en capacidad de soportar migración venezolana

CARACAS.- El director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, considera que los venezolanos al irse a Colombia “migran de una crisis a otra, se va de una sociedad que puede rápidamente superar un conflicto a una que lleva más de 70 años en un conflicto incansable”.

Para Tanus, Colombia no puede atender a los migrantes venezolanos debido a que no puede “soportar la presencia de 500 mil migrados porque no hay condiciones de orden económico”.

En entrevista a Maripili Hernández en el programa Sin Duda de Unión Radio, precisó que la migración de origen venezolana en Colombia tiene particularidades porque el gobierno colombiano la ha asumido como una política de Estado “porque le interesa demostrar que es un drama de orden humanitario, los supuestos 4 millones de migrados en el continente pero nunca se ha referido a los 7,7 millones de desplazados internos que tiene Colombia de los cuales casi la mitad son niños y jóvenes”.

Destacó que de ese desplazamiento interno colombiano no habla la comunidad internacional. “Son dos tipos de migración, una cosa es la interna y otra la externa pero se pudiera pensar que el dinero que se pide podría ser una iniciativa para resolver los 20 billones de pesos que ha dicho la Corte Constitucional se necesitan para resarcir los daños que el Estado ha ocasionado a esta población desplazada”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio