Taiwán veta la entrada a los extranjeros procedentes de Hong Kong

PEKÍN- Las autoridades de Taiwán anunciaron hoy que impedirán la entrada de los extranjeros que hayan estado en Hong Kong y Macao, además de China continental, durante los últimos 14 días como medida para contener la expansión del nuevo coronavirus.

En un comunicado publicado en su página web, el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés especifica que las prohibiciones entrarán en vigor a partir del próximo 7 de febrero.

No obstante, los foráneos que provengan de partes de China continental, Hong Kong y Macao que no hayan resultado «gravemente afectadas por el brote» podrán seguir solicitando visados siempre y cuando deseen entrar en Taiwán por «motivos especiales», aunque el documento no especifica qué razones son consideradas especiales.