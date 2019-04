Suspendieron audiencia de Requesens por falta de traslado

CARACAS.- El abogado, Joel García, integrante del equipo defensor del diputado, Juan Requesens, criticó este lunes la suspensión de la audiencia preliminar de su defendido, después de más de 230 días detenido, luego de que el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) alegara no recibir, supuestamente, la boleta de notificación de traslado oportunamente del dirigente político.

“El Sebin alega que no le llegó la boleta de traslado oportunamente, porque al parecer tienen que enviársela con unos cuantos días de anticipación. Yo entiendo que es para establecer la logística, pero es preocupante que la autoridad juez, no tiene peso en Venezuela, no tiene para nada”, lamentó.