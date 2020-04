Suspenden Plan Vuelta a la Patria desde Ecuador por situación del Covid-19

CARACAS.- El Consulado de Venezuela en Guayaquil, Ecuador; anunció este miércoles la suspensión de los vuelos del Plan Vuelta a la Patria, por la situación de la pandemia coronavirus (Covid-19) que se registra en la nación suramericana.

Mediante un comunicado, publicado en la cuenta en Twitter del Consulado; Venezuela informa que los vuelos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso «por cuanto en este país se encuentren cerradas las fronteras y con restricciones en el espacio aéreo, por motivo de la pandemia del Covid-19».

En este sentido, exhortó a los venezolanos que se encuentran en Guayaquil a no caer en extorsiones y «a no dejarse estafar y no caer en manos de personas inescrupulosas que mercantilizan con la necesidad del pueblo».

Hasta este miércoles, Ecuador registraba 2.758 casos confirmados por el brote, 98 fallecidos. La mayoría de los fallecidos se ubican en la provincia de Guayas, donde se centra el 72% de los contagiados.

AVN