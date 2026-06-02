Suplementación inteligente para nuestros niños y adolescentes

CARACAS.-En un esfuerzo por fortalecer la medicina preventiva y la nutrición celular basada en evidencia, Grupo LETI llevó a cabo ayer en la ciudad de Caracas el encuentro científico MED Expert Consumo titulado: «Suplementación Inteligente: Vitaminas y Oligoelementos». El evento, que reafirma el compromiso de la organización con la actualización profesional, reunió a más de 200 médicos, quienes participaron de manera presencial y a través de una sólida conexión online.

El encuentro académico contó con el respaldo de las marcas patrocinantes Diglet 200UI, Zentim y Letisan, y se estructuró en tres ponencias magistrales que abordaron desafíos críticos de la pediatría moderna. Durante la jornada, destacadas especialistas compartieron hallazgos fundamentales sobre el uso clínico de micronutrientes:

Vitamina D y Salud Ósea . La Dra. María Esperanza Velásquez destacó que la vitamina D debe considerarse actualmente como una prohormona esencial para el metabolismo óseo y múltiples funciones sistémicas, subrayando que su suplementación universal en la infancia es una estrategia de salud pública clave.

. La Dra. María Esperanza Velásquez destacó que la vitamina D debe considerarse actualmente como una prohormona esencial para el metabolismo óseo y múltiples funciones sistémicas, subrayando que su suplementación universal en la infancia es una estrategia de salud pública clave. El Zinc en la Salud Gastrointestinal . La Dra. Nazareth Mosquera enfatizó que la suplementación con zinc es una intervención de alto impacto que reduce significativamente la duración y gravedad de la diarrea aguda, además de ser vital para restaurar la integridad de la barrera intestinal.

. La Dra. Nazareth Mosquera enfatizó que la suplementación con zinc es una intervención de alto impacto que reduce significativamente la duración y gravedad de la diarrea aguda, además de ser vital para restaurar la integridad de la barrera intestinal. Vitamina C y Respuesta Inmune. La Dra. Francis Crespo presentó la vitamina C como un regulador epigenético capaz de optimizar la respuesta inmunológica y actuar en sinergia con la Vitamina D, funcionando como un ancla molecular que potencia la capacidad defensiva de las células frente a patógenos.

Compromiso con la Educación Médica Continua

Para Grupo LETI, la organización frecuente de estos espacios de formación es una prioridad estratégica. Eventos como este MED Expert no solo permiten a los profesionales de la salud mantenerse al día con las últimas tendencias científicas, sino que también garantizan que los pacientes reciban tratamientos optimizados y preventivos. Con estas iniciativas, la empresa consolida su rol como un aliado fundamental en el desarrollo del gremio médico venezolano, apostando siempre por la excelencia académica y el bienestar de la población.

Nota de prensa