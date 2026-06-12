Subrayan que Venezuela debe alcanzar sostenibilidad económica para la reestructuración de deudas

CARACAS.- El economista y expresidente del Colegio de Economistas del estado Táchira, Aldo Contreras, valoró como positivo la revalorización de los bonos de la deuda externa de Venezuela al 60 %, sin embargo, aclaró que para que la sostenibilidad alcance un buen nivel, se debe reestructurar la deuda que tiene el país.

«Venezuela tiene que refinanciar y reestructurar 170 mil millones de dólares, es decir, es como cuando el venezolano de a pie va a la tienda de la esquina y fía 50 dólares semanales esperando que a la tercera semana el patrono le pague para abonar los 150 $, pero llega esa tercera semana y se para frente al bodeguero y le dice ‘dispulpe, le debo 150$, pero necesito que me fie 50 más. Esa es la posición de la República hoy acompañada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) frente a los acreedores, los tenedores».

En el programa A Tiempo con Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega , sostuvo que el país no tiene como pagar a día de hoy y que el FMI es una ayuda que lo acompaña para mantener confianza sobre los tenedores, ya que en algún momento el FMI y diversos organismos deben brindar apoyo a Venezuela para la reestructuración.

«Tendrán que ayudar a Venezuela para el refinanciamiento de toda su deuda prestándole dinero de modo que el riesgo país baje, la tasa de interés baje y Venezuela pueda tener un regreso al mercado internacional».

En este sentido, Contreras aclaró que «de algún modo» es posible que Venezuela puede emitir nuevos bonos sin necesidad de pagar en su totalidad, pero debe existir confianza para que haya nuevos tenedores.

«El factor más importante tiene que ver con la confianza, con esa capacidad de pago que pueda tener el Estado venezolano con la voluntad de pagar las deudas que ya tiene y, precisamente, con el retorno de la confianza. Hemos visto que uno de los indicadores más importantes de la confianza, de la construcción de esta confianza que es el riesgo país (…) de algún modo este riesgo país que viene cayendo es importante porque le permite a la República tener una tasa de interés mucho más baja».

Por otro lado, el economista esclareció que ante la incertidumbre que mantienen muchos venezolanos sobre la recuperación económica del país y el lento proceso de estabilización que existe, dijo que es un procedimiento que toma tiempo y es tardío para que un país tan afectado financieramente como Venezuela recupere la sostenibilidad.

Asimismo, indicó que la venta de recursos, la estabilización de servicios básicos y la reformación de leyes cuentan con un rol importante en ello.

«La recuperación económica toma tiempo, recuperar la confianza toma tiempo que empiece a viajar la inversión extranjera aun toma más tiempo porque hay que modificar leyes como la Ley Laboral, leyes tributarias; las que ya se han modificado como la Ley de Minería, la Ley de Hidrocarburos, pero hace falta pasar del Estado socialista al Estado liberal en donde el libre juego de la oferta y la demanda, el respeto a la seguridad jurídica y las leyes de mercados son las que definen la cantidad de empresas».

Unión Radio