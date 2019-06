Sociólogo: EEUU no cederá con las sanciones para evitar que se avance en el dialogo

CARACAS.- El sociólogo y corresponsal en Venezuela para Telesur, Marco Teruggi, aseveró que a escala internacional, se pretende montar una falsa matriz sobre la situación del país .

En entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio acotó que algunos sectores de la oposición intentan crear un desequilibrio en la sociedad a través de los contenidos que se dan a conocer en el mundo.

Precisó que el contexto del país suele ser complejo por su dimensión, “no es lo mismo lo que pasa en Caracas, que en otros estados”.

Aseveró que el acercamiento entre el gobierno y la oposición en Oslo, no muestra una estructura clara, mientras no cedan las parte y no haya un reconocimientos mutuo.

Dijo que Estados Unidos mantendrá una postura muy clara con el “ataque económico” contra el país.“Estados Unidos no va a ceder con las sanciones para evitar que se avance en el diálogo ”.

Unión Radio