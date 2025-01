Sheinbaum defiende presencia de México en la investidura de Maduro

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este lunes que un representante de su Gobierno asista a la investidura el próximo viernes del mandatario nacional, Nicolás Maduro, porque «le corresponde a los venezolanos definir» su gobierno.

«En el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así, le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir», declaró la mandataria en su conferencia matutina.

“La postura (es la) que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos», respondió Sheinbaum.

EFE