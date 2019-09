Sesión de la AN se realiza sin diputados del PSUV

CARACAS.- La sesión ordinaria de este martes de la Asamblea Nacional (AN), inició sin la presencia de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El diputado Piero Maroun afirmó que los parlamentarios del PSUV no asistieron a la sesión de hoy porque «le tienen miedo al debate y a la realidad que vive el país».

El diputado Alfonso Marquina insistió en que el anuncio de este lunes fue “el regreso de algunos militantes que estaban disfrazados como opositores a las filas del chavismo”.

Marquina habló sobre la crisis que afecta al sector salud, educativo, económico y mostró su descontento por las acciones que ha emprendido el gobierno ante esta situación.

“Ojalá estuvieran aquí los responsables para que le dieran una respuesta al pueblo de Venezuela, pero lamentablemente no están y no se la han dado en todos estos años, muchos menos podría dársela el día de hoy”, dijo.

El segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, critió esta nueva mesa de diálogo y mostró su descontento con los acuerdos relacionados con los presos políticos.

«No haremos intercambio de barajitas, ellos tienen que estar afuera y no vamos a entrar en una negociación con los presos políticos, o los sueltan a todos o no hay negociación«, afirmó.

González recordó que los políticos que se encuentran privados de libertad siempre ha sido un tema que ha estado sobre la mesa en los distintos diálogos que se han dado con el gobierno.

Por su parte, el diputado por Cambiemos José Antonio España, llamó a los integrantes de la AN a unirse a la nueva mesa de diálogo nacional, porque considera que es una «gran oportunidad» para solucionar la crisis venezolana.

«Yo invito a la directiva de la Asamblea Nacional a que rectifique, a que de un viraje (…), el pueblo de Venezuela quiere resultados y la mesa que se instaló ayer, es una oportunidad para tener resultados«, afirmó.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio