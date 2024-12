Sector transporte: Tarifa urbana de 18 bolívares diariamente se rezaga

CARACAS.- Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano y directivo del Comando Intergremial del Transporte, explicó que un sector del transporte urbano tiene una tarifa social, anclada al bolívar, que diariamente se rezaga.

“Siempre porque todos los días se devalúa el bolívar porque los ingresos al final se calculan en dólares”, acotó.

Detalló en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio, que “la tarifa anterior era de Bs 15 y duramos varios meses con un dólar en $0,36 centavos y eso daba entre $0,40 o $0,42 centavos. Ahora tenemos una tarifa de Bs 18 pero el dólar está en Bs 48 y algo y eso da 0,47, así vemos disminuir los ingresos en el sector urbano”.

“Hemos venido proponiendo que del costo del combustible se debería asignar una mínima parte a la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano -Fontur– para que tenga los recursos para implementar un programa de renovación de flotas”, precisó.

Destacó que Fontur ha logrado, casi sin recursos, crear unas 16 tiendas de transportistas con alianzas con el sector privado y allí se venden insumos como cauchos, baterías, aceites y algunos repuestos, pero Fontur no tiene cómo darle un financiamiento al transportista”.

Lamenta que “la banca privada no otorgue financiamiento al sector debido al encaje legal, dicen que no pueden dar créditos mayores a 24 meses, eso es para todo el transporte”.

Detalló que “los transportistas urbanos, y también los suburbanos e interurbanos, no han podido ir a un proceso de renovación de flota porque no tenemos capacidad de financiamiento, necesitamos entre 48 y 60 meses de plazo para pagar el sector interurbano, pero no hay un banco con la capacidad en esas condiciones”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio