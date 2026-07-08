Sector hotelero evalúa estrategias para la rehabilitación paulatina en La Guaira

CARACAS.- El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, afirmó que la recuperación del sector será lenta, aun así se mantienen en contacto con los propietarios, el ministerio de Turismo y diversos gremios para evaluar el nivel de daño y esclarecer cuánto tiempo tardará su rehabilitación.

«La crisis que hay en el corto plazo para el empresariado turístico es cómo obtener capital para poder recuperar nuestras instalaciones y poder seguir desarrollando las actividades. Claro que tenemos que ver cuáles van a ser los planes estratégicos nacionales para el sector y por eso es que estamos trabajando ya con el ente rector y Fedecámaras para ver qué se puede desarrollar».

En cifras, puntualizó que la entidad tenía un nivel de ocupación de 50 % en temporada regular y 90 % en temporada alta que ahora se verán directamente afectados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

«Sabemos que en el corto plazo no va a haber turismo en La Guaira. Son 50 familias que dependían completamente de estos hoteles, que generaban empleo y que había una actividad indirecta a través de toda la proveeduría que teníamos, todas las actividades que generaban, incluso proveeduría artesanal», aclaró.

En entrevista al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Vieira recordó que en la vaguada de 1999 la recuperación «fue lenta», aunque están evaluando las afectaciones para conocer qué mecanismos implementar en mesas técnicas con «la banca, con el sector seguro para poder acompañar a todo afiliado y prestador de servicio» que sostenían sus actividades comerciales.

Carlos Padilla González/Unión Radio