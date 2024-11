Sector de juguetes se sumará al Black Friday

CARACAS.- La presidenta de la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines (Cavenju), Daniela López, afirmó que el sector ofrecerá ofertas en medio del Black Friday, según lo que estipule cada comerciante.

«El sector de jugetería también se va a incorporar a los descuentos del Black Friday de forma directa en los comercios y de manera indirecta en los distribuidores (…) cada comercio está estableciendo su porcentaje, a partir del 10%, hay todo tipo de ofertas que se pueden aprovechar», dijo.

Asimismo, detalló que existe un crecimiento del 45% en las ventas de muñecos, por lo cual estimó que cierre el 2024 con buenas cifras en el mercado.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, López denunció el contrabando de juguetes que entra por las aduanas marítimas, provenientes de Panamá y China.

«Esto es algo que no va acabar de un día para otro, pero sí hemos tenido mucho apoyo (…) el contrabando entra por una vía ilegal, los mal llamado puerta-puerta, sin pagar impuestos. A veces lo venden empresas que no son formales, tales como buhoneros o redes sociales (…) son juguetes que no son de buena calidad, tienen pintura de plomo y eso causa intoxicación», agregó.

Unión Radio