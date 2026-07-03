viernes, julio 3, 2026
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Se eleva a 2.595 los muertos y a 12.400 los heridos por el doble terremoto

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AME4470. CARACAS (VENEZUELA), 25/06/2026.- Voluntarios realizan labores de remoción de escombros y rescate este jueves, en el municipio Libertador en Caracas (Venezuela). El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultados afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. EFE/ Boris Vergara
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CARACAS.- El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez, que destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países, develó los datos durante una rueda de prensa cuando se cumplen ocho días desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país.

La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, defendió la labor de su Gobierno y aseguró que hay un total de 6.462 personas rescatadas.

EFE

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