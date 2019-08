Saúl Ortega: En el campo de diálogo y de la política todo es posible

CARACAS.- El militante del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV- y presidente de la comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente -ANC-, Saúl Ortega, insistió en que “el diálogo es el camino para lograr la convivencia política y para salir adelante. El presidente (Nicolás Maduro) se ha empeñado en seguir este rumbo más allá del bombardeo como el (del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos –EEUU- John) Bolton. Pareciera ser que esto es un desafío y se toma atribuciones de que él manda en la oposición, espero que haya voces sensatas del otro lado”.

“Bolton es un terrorista, promotor de guerras e invasiones (…) En Washington hay una élite belicista y supremacista que es capaz de cualquier cosa”, aseveró en entrevista a Carlos Croes en Televen.

“Todos los venezolanos tenemos que hacer votos porque el entendimiento prospere entre las élites políticas y debemos hacer lo necesario para que los actores políticos alcancen los acuerdos necesarios para establecer la convivencia”, remarcó.

Destacó que la dirigencia del PSUV está a la búsqueda de acuerdos y puntos de coincidencia que otorguen al liderazgo político de cada partido propuestas viables. “Toda apunta a una salida, constitucional y electoral, fuera de eso nada, fuera de eso lo único que existe es la confrontación y el caos, en el campo de diálogo y de la política todo es posible”.

Ortega asegura que el adelanto de las elecciones parlamentarias podría resolver el estado de ilegalidad en que –en su opinión- se encuentra la Asamblea Nacional -AN-. “Es un foco de noticias, no es un órgano legislativo, no legisla para nada. Se montó una comisión que evaluara la factibilidad del momento en que se puedan hacer esas elecciones y la ANC las convocará y el órgano electoral (CNE) las organizara”.

Afirmó que, según la Constitución, se puede convocar las parlamentarias un año antes de que culmine el periodo constitucional en 2020 “a partir del 1° de enero hasta el 31 de diciembre, en cualquier día del año, en cualquier mes del año”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio