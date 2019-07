Santrich no se presentó ante la Corte Suprema de Colombia

BOGOTÁ.- El exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», no se presentó este martes a la indagatoria a la que fue citado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia como parte de un proceso por narcotráfico, y su abogado aseguró que desconoce el motivo por el cual incumplió la cita.

No hubo diligencia. A nosotros lo único que nos preguntaron fue si sabíamos la razón por la cual no concurría (Santrich) y dijimos que no sabíamos, que habíamos esperado a que concurriera, que habíamos estado coordinando la defensa, pero que no se presentó.